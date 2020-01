Cristian Garin le entrega todo su apoyo a Nicolás Jarry: "Creemos en lo que dice, esperemos que esto se solucione rápido"

El tenis chileno sufrió un duro golpe la semana pasada, cuando la ITF anunció el castigo provisional por doping a Nicolás Jarry, Todos salieron en apoyo al Príncipe, y este martes el número 1 del país, Cristian Garin, conversó con RedGol y aprovechó de apoyar a su amigo.

El Tanque, que está en la segunda ronda del Abierto de Australia, cree a ojos cerrados en el Príncipe, y espera que pueda solucionar sus problemas rápido.

Además, le dio consejos a Alejandro Tabilo, quien lo está acompañando en el cuadro principal del Grand Slam oceánico, y que obtuvo un triunfazo ante Daniel Galán.

- El doping de Nicolás nos golpeó a todos. ¿Qué opinas de la situación y qué mensajes le mandas?

Es un tema bastante difícil, creo que Nico no lo debe estar pasando bien y como equipo de Copa Davis, y como amigo, le estamos mandando todo el apoyo, creemos en lo que él dice, esperemos que esto se solucione rápido y le mandamos todo el apoyo en este momento difícil.

- Cambiando de tema.... Tabilo está haciendo un gran torneo y mejoró mucho su nivel. Tú que ya tienes más recorrido que él en el circuito, ¿qué consejos le das?

Estoy muy contento por él, pude ver casi toda la qualy que hizo, estoy muy sorprendido por su nivel, la verdad es que está jugando muy bien, es alguien que tiene muchas ganas de superarse, es alguien que hace poquito tiempo hizo un gran cambio y que le está dando muchos resultados.No me queda más que decirle que esté tranquilo, que siga, que está haciendo las cosas bien, tiene un equipo de trabajo sólido, tiene que confiar y seguir.

- Por último, qué trabajo sicológico hiciste en los últimos días para mejorar tus resultados, ya que ante Travaglia sumaste tu primera victoria del año.

Yo no veo las cosas como quizá las ven la mayoría, yo vivo en primera persona lo que pasa, los partidos que jugué fueron con Djokovic, Monfils y Anderson, y después jugué con un jugador que hizo final, o sea, tampoco es que jugué con cualquiera. Tuve buenas sensaciones en todos los partidos, menos con Anderson,con Molfils estuve 4-1 arriba, con Djokovic 3-1, pero me faltaron detalles, yo lo veo así, no lo veo como tan terrible. Yo lo veo en el lado positivo, que tengo cosas por mejorar. Hoy jugué muy bien, como lo venía haciendo en los entrenamientos y creo que esta es la forma.