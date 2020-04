Cristian Garin en llamas: "Desapareció la esencia de la Copa Davis, tenemos que hacer algo"

Cristian Garin está como todos sus colegas, tomándose un descanso obligatorio, debido a la suspensión del circuito ATP hasta nuevo aviso, pero el chileno se dio tiempo de reflexionar sobre varios temas.

Gago hizo una transmisión en vivo por Instagram junto a ESPN Tenis, donde habló de muchos temas, entre ellos la Copa Davis, formato nuevo que no le gusta para nada.

"Creo que este nuevo formato ha provocado que la esencia de la Copa Davis ha desaparecido. No me gustó la última edición y creo que tenemos que hacer algo. A nivel estadio e instalaciones fue espectacular, pero hemos visto series que son para jugar con 10000 personas en las gradas, y en muchas de ellas no había ni 1500. No se sentía el mismo calor que se sentía con el anterior formato", indicó el número 18 del mundo.

Por otra parte, el Tanque habló de su condición física, la que estuvo mermada y lo obligó a retirarse en cuartos de final del ATP de Santiago.

"Por suerte, en estos momentos me encuentro muy bien. Si se pudiese jugar mañana al tenis, estaría al 100%, pero como están yendo las cosas en estos momentos, veo muy complicado que pueda haber tenis en un periodo corto de tiempo", dijo el chileno.

Roger Federer, el tenista favorito de Garin - Getty

Además, Garin no dudó en decir quién en su tenista favorito del circuito: "Novak Djokovic es el tenista más completo que hay y con el que más me identifico por estilo de juego. Nadal es puro físico y le pega a la bola con muchísima fuerza que provoca que tengas que dar lo mejor de tí para poder pelear contra él, pero mi favorito sigue siendo Roger Federer. Me encantaría poder jugar con él alguna vez. Cada vez que le veo jugar me sorprende, y a pesar de su edad sigue disfrutando del tenis como en sus inicios".