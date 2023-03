Tras la presión de la ATP y la WTA, el Daly Mail informó que la Federación Inglesa accedió al retorno de los rusos al Grand Slam. Si no lo hacían, se arriesgaban a duras sanciones.

Un verdadero escándalo se generó el año pasado cuando Wimbledon, tras la escalada de violencia en Ucrania, decidió no permitir que los tenistas rusos y bielorrusos participen del certamen, generando una reacción a escala en la que la ATP y la WTA decidieron que el torneo no reparta puntos para los distintos ránkings.

Se pensó inicialmente que la medida iba a generar una fuga masiva de tenistas, pero finalmente no fue así y se trató de un torneo de primer nivel, que finalmente terminó ganando Novak Djokovic tras imponerse a Nick Kyrgios.

Pero para este año estaba la duda si la Federación Inglesa, organizadora del evento, iba a mantener la medida, considerando que el conflicto bélico en tierras ucranianas está lejos de terminar. De hacerlo, se arriesgaban a tremendas sanciones, tanto económicas como deportivas, las que incluso implicaban desafiliar los torneos organizados por ellos.

Pero finalmente, según informó el Daily Mail, accedieron a que los tenistas rusos participen del tradicional evento, además de los torneos previos como Queen's o Eastbourne.

Una medida que se explica principalmente por la presión de la ATP y WTA, pero también por lo señalado por grandes figuras del deporte, como Andy Murray, quien había señalado que los rusos deberían tener la posibilidad de jugar el certamen.

“Es algo muy complicado y lo siento por los jugadores que no pudieron estar el año pasado. Pero también entiendo cuál es la situación y por qué es tan difícil para Wimbledon tomar una decisión. Por lo que yo entiendo, este año les van a dejar jugar y no me parecería una locura que así fuera", explicó el escocés.

Lo cierto es que ahora, si bien todavía falta la confirmación, todo indica que este Wimbledon se desarrollará con normalidad y volverá a repartir puntos para el ránking ATP. Una buena noticia para Novak Djokovic, quien de no pasar nada raro, volverá a ser el máximo favorito para ganar el torneo.