Alejandro Tabilo a fondo: "Desde niño que estoy trabajando para ser número 1 del mundo"

El 2020 había empezado con todo para el tenista chileno Alejandro Tabilo (174º del mundo), con una brillante actuación en el Abierto de Australia, donde superó las clasificaciones y llegó a la segunda ronda, más su primera victoria en el ATP de Santiago y en la Copa Davis.

Pero el coronavirus cortó el gran arranque del zurdo, nacido en Toronto, quien desde Canadá atendió el llamado de RedGol, contanto intimidades de su vida, como el fanatismo por la NBA, los videojuegos y las series.

El zurdo, además, no se anda con chicas y reveló que su gran deseo es hacer lo mismo que Marcelo Ríos, es decir, ser el número 1 del mundo.

Con ustedes una conversación íntima con Alejandro Tabilo, el futuro y presente del tenis chileno.

Cómo estás pasando estos días de cuarentena, vi que incluso improvisaste una cancha para jugar con tu novia.

Hemos estado con mi polola viendo mucho Netflix, haciendo físico, tenemos una cancha acá afuera del departamento, entonces también hemos podido jugar un poquito de tenis. Y también en el living pudimos jugar un poquito también, ya que acá en Toronto hace un poco frío, entonces no siempre se puede salir, por lo que jugamos un poquito de mini tenis en el departamento.

¿Cómo está en Canadá el asunto, la gente hace caso con las cuarentenas?

Canadá, siendo un país tan grande, lo bueno es que no hay tantos casos, obviamente muchos, casi dos mil, pero al ser un país grande no es tanto. Muchos de los que estaban contagiados ya pudieron mejorarse, han habido algunos que han fallecido, lamentablemente. Lo han contenido muy bien, empezaron a cerrar los parques, los gimnasios y todo eso ya están cerrados y muchos negocios que no están funcionando, pero igual se puede salir, entonces eso es lo bueno.

Cambiando de tema y hablando de ti. Cómo llegó Alejandro Tabilo de niño a jugar tenis.

Cuando era chico, donde vivíamos antes teníamos a uno de los clubes más grandes de Ontario (Canadá) cruzando la calle. Mi hermano comenzó a jugar y gracias a él empecé yo, porque cuando lo íbamos a dejar yo era muy chico y no podía jugar todavía, por edad, y siempre lloraba y lloraba, y cuando tenía la edad suficiente para jugar, me pusieron en la academia y desde ahí que no solté la raqueta.

Practicabas otros deportes cuando pequeño. Ya que en Canadá es muy difícil por las temperaturas.

Siempre jugué puro tenis, mi familia me cuidada mucho en ese sentido, nunca jugué con skate, patines o ese tipo de cosas, siendo canadiense tampoco nunca jugué hockey, porque era muy peligroso para el tenis. Sin embargo, en una temporada tuve descanso y pude hacer dos semanas de fútbol y eso sería, siempre he jugado solo tenis.

¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Chile? ¿Y el tema del idioma español siempre estuvo presente en tu vida?

Creo que la primera vez que fui a Chile fue el 2016, cuando gané el torneo Futuro en Santiago, luego hice semis en Talca, esa fue mi primera vez en Chile. Y nunca ha sido un tema el español, porque mi mamá y mi papá son chilenos, siempre hemos hablado español en la casa, y eso es lo que he podido aprender siempre, pero ya viviendo en Chile creo que ha mejorado mucho mi español, porque antes me costaba un poquito, sobre todo con personas que estaba recién conociendo, ahí me costaba un poco hablar, pero ya está mejor.

Aparte del tenis, qué otras cosas te gusta hacer. ¿Ves alguna serie, estás pegado con algún videojuego, algún libro, animé tipo Dragon Ball, etc?

Me gusta mucho jugar Play, juegos como FIFA, NBA, cosas así, y cuando estoy con mi polola me gusta ver Netflix, bueno, cuando estoy viajando también, es lo que salva en el día. En los últimos días hemos estado viendo Elite, una muy buena serie, y Casa de Papel, que es una de mis favoritas. También leo mucho, me gusta leer cosas de deporte, cosas así, los guardo para los torneos y cuando viajo.

Te gusta algún otro deporte, quizá la NBA con los Raptors campeones...

Me gusta la NBA, es algo que me gusta más que el fútbol. Siempre veo básquetbol. Soy fan de Toronto, obviamente porque soy de acá. La NBA me gusta muchísimo y es uno de los juegos que ocupo más en el Play.

Qué es lo que más te gusta de Chile y Canadá. Lo mejor de cada lado.

Lo que más me gusta de Chile yo creo son las comidas, las típicas, son muy ricas, aparte es un país muy lindo, lo que más me gusta es que tiene casi todas las temporadas, entonces si recorres Chile vas a ver cosas diferentes, es un país muy lindo. Canadá, acá en el centro de Toronto es puro edificio, muchas luces, es lindo, y al ser un país tan grande hay muchas cosas que ver. Pero m,e gusta Toronto porque crecí acá, siempre lo voy a llevar en mu corazón.

Y la última, cuál es el gran sueño de Alejandro Tabilo en su vida.

Yo creo que desde chico siempre he querido ser número 1 del mundo, eso es para lo que todos trabajan y siempre están con esa meta, sería un sueño, y por ende, también ser Top Ten, lograr eso sería un sueño para mí y desde niño que estoy trabajando para eso.