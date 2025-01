Unos polémicos rumores se alzaron durante la previa el duelo del Real Madrid con Salzburgo por la séptima fecha de la Champions League, en donde se habló sobre la posible salida de el director del equipo Carlos Ancelotti.

En una conferencia de prensa, el técnico italiano respondió a los rumores de su salida del cuadro merengue.

¿Ancelotti seguirá en el Real Madrid tras la Champions?

En la conferencia de prensa, el DT señaló que no tiene planes de dejar a los merengues. “Quiero ser muy claro: la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida”, expresó, señalando que su objetivo es mantener el cargo durante la estadía de Florentino Pérez.

“Algún día llegará ese momento, pero no sé cuándo será. No lo decido yo. Puede ser mañana, en unos partidos, un año, cinco años… Florentino seguirá aquí cuatro años más, él me conoce muy bien, y mi objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino. Y que así nos despidamos juntos”.

¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid?

El equipo español se enfrentará a RB Saltzurg mañana a las 5:00 de la tarde por la séptima fecha de la Champions League.