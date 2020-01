Unión San Felipe rechaza cambio del artículo del reglamento en la previa de la Liguilla del segundo ascenso

Faltan solo unas horas para que comience la esperada Liguilla por el segundo ascenso para la Primera B, pendiente tras la suspensión del fútbol luego del estallido social y las protestas a partir de la quincena de octubre.

Una polémica en la definición de los encuentros que se realizarán en la capital, y que sacará al rival de Deportes La Serena para el último cupo a la división de honor. El artículo 7 del reglamento indicaba que los clubes no podían usar refuerzos que provengan de sus rivales en este apéndice de la competencia. En una reunión celebrada en Quilín entre los nueve contendientes de la promoción, se cambió la medida.

Ante eso, Unión San Felipe envió ayer una carta a la ANFP en la que rechaza el cambio del articulado. Firmada por Raúl Delgado, su presidente, se detalla que los cambios a los reglamentos deben realizarse en el consejo de presidentes, y no en una reunión entre clubes. Ante esto, exige al directorio que notifique a los elencos que participan de la Liguilla que no existe una modificación a las bases, y que los elencos que no cumplan podrán ser denunciados al tribunal de disciplina por incumplimiento.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro de Unión San Felipe: