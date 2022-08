Mamá chocha de Agustín Arce, el juvenil de 17 años que debutó y fue titular en Universidad de Chile: "Es regalón, cumple el sueño desde que llegó a la sub 8"

El joven canterano de Universidad de Chile, Agustín Arce, debutó profesionalmente y como titular este lunes con el primer equipo del Chuncho en el triunfo por 1-0 la U ante Cobresal, por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Con el 17 años, Arce estuvo citado para los duelos contra Antofagasta, Ñublense y O’Higgins por el Campeonato Nacional, y en la ida frente a Cobresal, pero no sumaba minutos. Hoy fue un día inolvidable para él y su familia al ser titular (fue reemplazado a los 61’ por Luis Felipe Gallegos).

En el estadio estuvo presente su familia y círculo cercano en masa. La mamá del novel futbolista, Yohana Melli, conversó en el Elías Figueroa con Cristián Fajardo y RedGol.

“Es un trabajo de años, Agustín está de los 4 años metido en el fútbol y hoy día se está cumpliendo su sueño. Por eso tratamos de venir la mayoría, somos como 15 que vinimos entre hermanos, primos, tíos, su abuela materna, su mejor amigo, su psicóloga deportiva también vino así que estamos todos felices”, dijo la madre de Arce.

Agregó que “para Agustín es muy importante la contención familiar, por eso siempre estamos todos apoyándolo desde pequeño. Sea acá o en lo categoría proyección siempre lo vamos estar apoyando”.

Yohana Melli complementó que “llevamos tres años con un equipo de profesionales apoyándolo. Es importante en esta etapa, no sólo por el paso al primer equipo, también es una edad complicada. Tener apoyo psicológico, preparador físico aparte de lo que trabaja en la U, nutricionista, deportólogo, nutriólogo, son importantes para estar apoyando”.

En lo más íntimo, el debutante jugador de la U cumple un sueño de años tras llegar a los azules cuando aún era un niño. ¿Celebrarán como familia con su regalón? Depende de la selección chilena sub 20.

“Él está desde la sub 8 y hoy da el gran paso. Es emocionante, cumple su sueño, siempre ha querido estar en el plantel, lleva dos meses trabajando en Primera desde que lo llamó Diego López. Ha estado trabajando tranquilo a su ritmo esperando su oportunidad”, explica la mamá de Arce.

Yohana Melli sentenció que “le gusta mucho el sushi, es fanático. Y es regalón, pero no sabemos si va a la casa ahora porque está citado a la sub 20 y puede que se lo llevan del CDA a Juan pinto Durán, pero si lo dejan ir a casa lo vamos a regalonear”.