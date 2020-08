Piloto chileno Nico Pino finaliza primera fecha de la F4 británica sumando experiencia y puntos

El piloto chileno Nicolás Pino (Double R Racing & Argenti Motorsport) disputó con éxito la última jornada de carreras de la primera fecha de la Fórmula 4 británica en Donington Park.

A primera hora largó la carrera 2 de la fecha, que estuvo marcada por el accidente protagonizado entre Alex Connor y Roberto Faría al inicio de la competencia, sin consecuencias para los pilotos, pero que obligó a la salida del Safety Car por varios minutos. Pino, que largó décimo, pudo defender la posición tras relargar y escalar hasta la octava posición durante los 15 minutos restantes de la prueba, rescatando 4 puntos para la clasificación.

En la carrera 3 Pino largó 13º (segundo mejor tiempo de la qualy) y cuando comenzaba a afianzar su ritmo, un nuevo Safety Car detuvo la competencia y un error de protocolo en la salida del vehículo de seguridad provocó que el pelotón fuera acelerando por partes, no todos al mismo tiempo y sin posibilidad de rebasar, haciendo más compleja la tarea de dar caza a los primeros.

El piloto nacional finalizó octavo y undécimo de las carreras 2 y 3 respectivamente de la jornada dominical en Donington Park.

De todos modos, el chileno logró superar a su coequipo y protagonizó momentos de ardua disputa superando a su coequipo Reema Juffali y al polaco Roman Bilisnki, ubicándose en undécimo lugar tras cruzar la bandera a cuadros. El ganador de la tercera carrera fue británico James Hedley, que fue secundado por Luke Browning (Fortec Motorsport) y Zak O’Sullivan (Carlin). Ambos resultados de este domingos se suman al décimo lugar de la jornada del sábado.

“Logramos los objetivos, pero no quedé contento. Lo primero era terminar las carreras y sumar puntos, lo que cual hicimos bien. Segundo, era estar en ritmo de punta, lo que también logramos y en sentido fuimos muy rápidos. Lamentablemente la mala clasificación del viernes hizo todo más difícil en una categoría tan disputada", comentó Pino.

Además el talentoso piloto chileno aseguró que "no me voy contento porque estábamos para más, pero sí me siento satisfecho con varios aprendizajes que sólo adquieres corriendo a nivel. El equipo trabajó mucho, no estuvo fácil, pero lo bueno es que vamos en ritmo”.

La segunda fecha del campeonato será el próximo fin de semana, específicamente el 8 y 9 de agosto en Brands Hatch GP.