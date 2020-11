Matteo de Gavardo sortea un clima adverso y queda entre los Top 6 en Open 4 del Mundial Enduro

El juvenil piloto Matteo de Gavardo volvió a cumplir una buena actuación bajo condiciones climáticas complejas y en un difícil circuito durante la tercera y penúltima fecha del Campeonato del Mundo de Moto Enduro FIM en Portugal.

El menor de los hermanos De Gavardo logró avanzar hasta la séptima posición en la categoría Open 4, quedando a 6 minutos 56 segundos 52 centésimas del vencedor de su grupo, el belga Damiaens Dietger (KTM) con 42 minutos 51 segundos 36 centésimas para los dos giros al circuito de 60 kilómetros, pasando por las pruebas de Enduro, Cross y Extrema.

“Hoy fue una mejor jornada porque el sábado fue complejo por el clima. Me cuidé un poco en ciertos lugares peligrosos, pero en otros me la jugué, aunque estuve a punto de caerme a un barranco, pero me pude afirmar con la ayuda de otros pilotos. Me quedo esta semana en Portugal para la última fecha del Mundial, donde espero tener un mejor resultado”, explicó Matteo de Gavardo de 18 años.