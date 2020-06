Ignacio Cornejo blinda a Pablo Quintanilla ante críticas por asado: "no cometió ningún crimen"

Polémica generó el piloto chileno Pablo Quintanilla tras ser descubierto realizando un asado en Con Con, lo que le valió miles de críticas en redes sociales, por lo que su amigo y también piloto José Ignacio Cornejo salió en su defensa asegurando que si bien su conducta no fue del todo acertada, tampoco fue ilegal.

"Creo que lo que pasó ahora es que está ahí bajo la lupa de mucha gente y al final hacen muy grande algo que creo que no era para tanto. Es un poco una persecución mediática por así decirlo", aseguró el iquiqueño en conversación exclusiva con Redgol .

El piloto oficial de Honda, que en 2019 abrochó una espectacular actuación en el Dakar, justificó a Quintanilla asegurando que las restricciones en Con Con, lugar donde ocurrió la parrillada, las medidas de aislamiento no son tan estrictas como en otros lugares del país:

"Allá no hay cuarentena total. No cometió ningún crimen, pero hay tanta gente que tiene un poco manchada su imagen por lo que ocurrió en el estallido social y arremeten con todo por cualquier pequeño detalle, error o altercado que él tenga", opinó Cornejo.

El iquiqueño de 26 años no hizo la vista gorda y reconoce que su colega se equivocó con las ofensivas declaraciones que escribió durante el estallido social en Chile, donde trató a los manifestantes despectivamente usando la palabra "indio" como un insulto.

"Él se equivocó y lo tiene claro. Pidió las disculpas correspondientes en su momento. La mayoría de la gente no lo conoce. Yo lo conozco mucho y me ha ayudado un montón en mi carrera. Siempre me aconseja y ayuda en lo que puede. La imagen que tiene la gente de él y la que tengo yo es muy distinta", comentó Cornejo.