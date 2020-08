Chileno Cristián Pastrián sufre dura lesión en la primera fecha del CIK FIA Academy Trophy

El chileno Cristián Pastrián tuvo un doloroso regreso a las pistas. Un golpe en sus costillas durante los entrenamientos libres antes de la qualy, lo tuvo complicado desde el comienzo de la primera fecha del CIK FIA Academy Trophy que se disputó este fin de semana en el international Raceway de Adria, Italia.

Pese a los dolores y la pérdida de ritmo, el tricampeón nacional de karting cumplió con los heat del fin de semana con buen rendimiento, de hecho, pese a la lesión, logró mejorar sus tiempos y sus posiciones en cada uno de ellos y quedando bien ubicado bien para la final del día domingo en medianía de la tabla

Sin embargo, el domingo quedaba un entrenamiento y un último heats antes de la final. Después de correr la práctica, la lesión se agravó y el piloto debió ser atendido por los médicos de la competencia. Se pensó en el retiro, pero luego de evaluar la situación y en una decisión tomada entre el personal de asistencia, el deportista y su padre, el piloto fue infiltrado para poder terminar las pruebas que restaban sin dolores por un corto periodo.

De esta manera, Pastrián terminó séptimo del último heat y largó la final con opciones de avanzar en el puesto 18 (de 32 pilotos), pero un inesperado choque entre los primeros pilotos del pelotón, provocó que varios corredores que marchaban más atrás, entre ellos el chileno, tuvieran que salirse de la pista para evitar colisionar, quedando atrapados en la tierra y por lo tanto fuera de carrera.

“Una lesión en las costillas en los entrenamientos del viernes me comenzó a afectar. Perdí un poco de ritmo hasta que en el calentamiento del domingo no di más del dolor. No sabíamos si correr el último heat y la final. Fuimos al médico de la carrera y me pusieron un analgésico que me duró justo las cuatro horas que restaban de competencias. Me hizo efecto de inmediato, mejoré mucho en el heat y en la final pese a hacer una buena largada, los punteros chocaron y al esquivarlos me fui a la tierra y quedé fuera" relató Pastrián.