Campeonato Alpinestars CKC E-Sports promete máxima emoción en su segunda fecha

Con la adrenalina a tope llegan los pilotos que disputarán la segunda fecha del Campeonato Alpinestars CKC E-Sports by Terrafirma.cl entre el viernes 14 y sábado 15 de agosto en el circuito Laguna Seca en categoría Súper Fórmula.

La motivación es doble para los competidores: Por un lado están los codiciados premios que ofrece el certamen y que tienen que ver con la posibilidad de ganar un exclusivo test en un coche Fórmula Tatuus FA010 (motor Fiat Abarth Turbo) en el Autódromo Interlomas de Temuco, además de probar karts de competencia en Lampa Kart Center. Todos premios que hacen posible Alpinestars, Red Bull, Liqui Moly y Lampa Kart Center.

El otro elemento de motivación es que el sistema de puntos que entrega el campeonato permite mantener viva las opciones de todos los pilotos, aunque no hayan tenido una buena primera fecha, ya que otorga doble puntaje para el campeonato

Gran expectativa ha provocado la posibilidad de ganar test en coches oficiales de competencia que entrega el campeonato.

Con estos factores en mente llegan los equipos al circuito Laguna Seca en California, Estados Unidos. Por un lado la escudería Red Bull Lola, integrada por Nico Rubilar y Angel Inostroza, que se ha instalado como favorita tras ganar la primera fecha, pero sin margen de relajo debido al doble puntaje de esta jornada.

Detrás de ellos, Fabian Portilla del Liqui Moly Team, Tomas Mercado (Junior Team), Sebastian Esteva (Alpinestars E-Racing), Francisco Diaz (Go Carbo by Maga) y Sebastian Carbonell (Go Carbo by Maga), siguen de cerca el podio y aprovecharán la ocasión para dar el salto, lo mismo que las escuderías Condor Race, PRAGA TCG Y Night Kids

Los amantes de las carreras podrán seguir en vivo en el canal de Youtube de GT Chile todo que pase en Laguna Seca a partir de este viernes 14 agosto a las 21 horas con las clasificaciones y heats y el sábado 15 desde las 18 horas con las finales y los ganadores de la jornada.