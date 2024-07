Todos los días, los Juegos Olímpicos nos dejan cosas nuevas. Ya sean marcas épicas, historias de superación o momentos chistosos, París 2024 no ha pasado desapercibido.

De hecho, no había sido aún la ceremonia de inauguración cuando ya la polémica se había tomado los Juegos Olímpicos. Basta recordar que la semana pasada el duelo de fútbol masculino entre Argentina y Marruecos dejó mucho de qué hablar.

Pero, además de los deportes más tradicionales, también han emergido figuras y momentos icónicos en las disciplinas que están en ascenso. Por ejemplo, el martes, el surf dejó una foto icónica, cuando Gabriel Medina se llevó el oro y festejó por los aires.

Otro de los deportes que llaman la atención y que no estamos acostumbrados a ver es el skateboarding. Si bien en las calles de la ciudad puede parecer una imagen habitual, en competencia suele sernos más ajeno. Fue allí donde se instaló otra de las polémicas olímpicas.

¿Qué pasó en la competencia de skateboarding de los Juegos Olímpicos?

Fue el colombiano Jhancarlos González el que se metió en medio de la polémica en el skateboarding. Cuando participaba de las clasificatorias de la disciplina, el cafetero cayó y las cámaras se fueron sobre él. En aquel momento, el rider miró y le levantó el dedo del medio a los televidentes.

Se entendió como un gesto de frustración, pero no dejó de ser polémico. Es pro eso que González tuvo que salir a pedir perdón por la situación. “Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”, señaló.

“Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, lo advertí de que no pusiera la cámara delante de los obstáculos”, intentó explicar el colombiano, que no pudo clasificar para las finales.