Polémica en París 2024. Esta mañana, el nacional Joaquín Churchill debutaba con un triunfo frente al surcoreano Seo Geonwoo en el taekwondo, pero los jueces revirtieron la decisión luego de intensos reclamos de la entrenadora rival y el chileno terminó perdiendo.

Churchill ganaba el combate en dos round y clasificaba a cuartos de final, pero, cuando se oficializaba la victoria, la entrenadora de Corea del Sur entró al tatami y exigió revisión. Se le dio la razón. El surcoreano, entonces, logró llevarse el segundo round y forzó la definición al tercero, donde se impuso y clasificó. Las pifias le cayeron encima.

“El Comité Olímpico de Chile y la Federación Chilena de Taekwondo WT han presentado un reclamo formal a raíz de las situaciones ocurridas en el combate entre el deportista del Team Chile Joaquín Churchill y el surcoreano Seo Genwoo, en los Juegos Olímpicos París 2024”, informó después el COCH.

“Una vez finalizado el segundo round, y luego de haber perdido su tarjeta de apelación, la entrenadora del deportista surcoreano invade el lugar de competencia, conducta que según el reglamento es antideportiva y debe ser sancionada”, denunció.

Joaquín Churchill ganaba en dos asaltos, pero un polémico reclamo le quitó el triunfo… Luego quedó eliminado | Sebastián Miranda/COCH

“Además, se acerca sin derecho a alguno a reclamar a la mesa de jueces, exigiendo una nueva revisión sin tener una tarjeta de apelación, situación reñida con el reglamento y que termina modificando la decisión inicial sobre el resultado del segundo round. Junto con el reclamo, se solicitó que se adopten todas las medidas pertinentes”, concluyó el COCH.

El lamento del chileno Joaquín Churchill: “Me afectó”

Más tarde, Joaquín Churchill explicó en sus propias palabras lo que pasó. “El primer round me lo llevé, en el segundo lastimosamente el coreano me empató con una patada de giro y me hicieron una falta, entonces, al tener una técnica de mayor valor, él terminó ganando el round. Y en el tercero me cansé”, lamentó.

El chileno confesó que todo el lío lo perjudicó para el round definitorio. “Me desconcentré un poco porque se pausó mucho el combate, no sabía si había ganado, no celebré y luego se me bajó toda la energía. Ahí tuve que volver, traté de mantenerme indiferente, pero igual me afectó”, dijo.

Ahora, la única oportunidad para Joaquín Churchill de seguir en competencia es que el surcoreano Seo Geonwoo llegue a la final para poder pelear la repesca y la medalla de bronce.

