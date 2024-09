Este extremo de 28 años logró una trascendencia en la plantilla verdiblanca y se refirió a la relación que tiene con el Ingeniero. "Siempre me he llevado bien con Manuel", reveló.

Luego de varios años, Aitor Ruibal fue nombrado como un capitán del Betis, cuadro español que dirige Manuel Pellegrini. El extremo derecho fue distinguido y será uno de los portadores de la jineta en el cuadro verdiblanco. Un rol que hasta hace poco era impensado para él.

Pero que de todas maneras agradeció con mucho entusiasmo. Sobre todo después de firmar un nuevo contrato: Ruibal seguirá ligado al cuadro bético hasta junio de 2028. “Estoy feliz, es especial seguir vinculado a este club. Es donde yo y mi familia queremos estar”, afirmó el futbolista de 29 años.

Y se refirió al trascendente rol que cumplirá en el plantel. “No me lo creo todavía. Han pasado nueve años, he tenido que pasar muchas cosas. Me tuve que ir un par de años fuera para seguir creciendo. Nunca habría pensado que llegaría esta situación”, reconoció Ruibal, quien vivió tres préstamos antes de esta oportunidad.

Pasó por el Cartagena, el Rayo Majadahonda y el Leganés antes de consolidarse en el cuadro andaluz. “Estoy muy orgulloso de mi trabajo porque creo que al final la recompensa ha llegado. Y esto también representa que soy un compañero respetado, algo que creo que me lo he ganado”, afirmó Aitor Ruibal.

Manuel Pellegrini mira a Aitor Ruibal. (Imago).

“Espero seguir dando el callo para dar lo mejor de mí tanto dentro como fuera. El fútbol es esto: entradas y salidas de un lado para otro. Del año de la Copa del Rey quedamos cuatro o cinco, pero es la renovación. Y se está haciendo bien”, añadió el oriudo de Sallent de Llobregat.

Aitor Ruibal, el capitán del Betis que maduró bajo la tutela de Manuel Pellegrini

Aitor Ruibal será un capitán del Betis, pues no sólo recibió la confianza de Manuel Pellegrini. También la del resto de la plantilla, que ya no cuenta con Claudio Bravo ni con dos argentinos de mucha ascendencia: Germán Pezzella, quien fichó en River Plate y Guido Rodríguez, quien pasó al West Ham United.

Por cierto, Ruibal siente gratitud por el Ingeniero. “Un jugador siempre quiere jugar todo desde el primer día. Pero bueno, esto es fútbol. Un deporte de equipo, hay 27, 28 jugadores en plantilla y al final muchas veces no tienes lo que crees que mereces”, expuso.

Pellegrini le da indicaciones a Ruibal. (Getty Images).

“Yo con Manuel me he llevado siempre bien. Al final creo que las dos primeras temporadas me costó un poco más coger ese rol de entrar y salir, pero bueno. Creo que cuando he empezado a madurar un poquito, a coger experiencia y a entender que mi rol tiene que ser otro aquí, las cosas me están yendo mucho mejor”, reconoció Aitor Ruibal, quien espera otra temporada de mucha continuidad en el Betis.

Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2024-2025

El Real Betis suma dos puntos al cabo de tres partidos en La Liga de España 2024-2025. Así va en la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!