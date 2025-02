Hay un refrán popular que dice que “siempre hay alguien que puede estar peor”, y aquel le cae como anillo al dedo a la selección chilena, de triste pasar en las Eliminatorias, sin embargo hay un rival que está en condiciones más precarias.

Estamos hablando de la selección peruana, que se encuentra en el último lugar de las clasificatorias con apenas 7 puntos y prácticamente afuera del Mundial de 2026.

Eso no es todo, el cuadro Bicolor se quedó sin entrenador tras el despido de Jorge Fossati y todavía no encuentra a su reemplazante, porque simplemente nadie quiere asumir el cargo.

ver también Esteban Pavez todavía confía en que la Roja irá al Mundial: “Depende de nosotros”

Todos le dicen que no a la selección peruana

La idea de la Federación Peruana de Fútbol es contratar a un DT de talla internacional, es por ello que el presidente Agustín Lozano intentó contratar a José Néstor Pekerman, Tite, Marcelo Gallardo y Gabriel Milito, pero no lo logró.

Ante la negativa de todos los estrategas de talla mundial, en la Videna fueron por un Plan Z, para que el entrenador de Atlético Grau, Ángel David Comizzo, fuera interno en marzo para los partidos ante Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín, y el no fue rotundo.

Ángel David Comizzo no aceptó dirigir a Perú. Foto: Imago

Publicidad

Publicidad

“El plan cambió, dentro de lo que considera la comisión que va a elegir al técnico, y serán dos fechas las que dirija el DT interino, ante Bolivia y Venezuela. El gusto principal fue por Ángel Comizzo, pero no se dio debido a que el técnico ha dicho que no porque no ve serio ni posible que deje Grau para dirigir dos partidos”, dijo el periodista peruano Gustavo Peralta en Liga 1 Max.

“El proyecto es que el interino solo dirija marzo porque hay una gran posibilidad de que el técnico 2030, que tengo entendido está avanzado, no cerrado, dirija a partir de junio. Es decir, su proceso empieza en junio”, agregó.

Por ahora, nadie quiere dirigir a la selección peruana para los partidos de marzo por las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad