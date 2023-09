Pellegrini y pobreza del Betis: "No sé si somos mejor o peor equipo, pero somos menos"

El Real Betis de Manuel Pellegrini vistita al Barcelona este sábado por la quinta fecha de La Liga de España. El DT chileno sufre las bajas de Claudio Bravo, William Carvalho, Youssouf Sabaly, Nabil Fekir y Aitor Ruibal.

De hecho, el ingeniero debe viajar a Barcelona con los canteranos Assane, Kike y Busto. En la rueda de prensa protocolar, Pellegrini deja un grado de queja hacia la directiva por la conformación del plantel.

“Tenemos tres dorsales libres y el curso anterior éramos 25 más tres jugadores con ficha del filial. No quiero comparar, porque el rendimiento dirá si somos mejor o peor equipo, pero hay menos futbolistas”, manifestó el DT del Retis.

Agregó que “así, serán los rendimientos individuales los que marquen si la plantilla es mejor o si el equipo está para dar un salto más. Pelearemos por llegar a lo más alto posible, pero las expulsiones y lesiones me preocupan por ese número de efectivos que es menor y porque de aquí a Navidad afrontaremos casi 30 partidos. Espero que no haya lesiones”.

Pero el DT no quiso profundizar en polémica, incluso por la venta de Luiz Felipe, cuando el mismo Pellegrini había manifestado que era una irresponsabilidad dejarlo partir con el mercado cerrado sin poder reemplazarlo.

“Es una venta extraordinariamente positiva, porque llegó a coste cero y se vendió por 22 millones. Es un tema que debo aclarar. No hay ningún tipo de conflicto con el club. Yo doy mi opinión de la parte deportiva, pero no tengo ni voz ni voto para decir qué se tiene que hacer”, explica.

Pellegrini sentenció que “Antonio Cordón tuvo mérito al hacer las plantillas casi a coste cero y ahora Ramón Planes ha vendido por casi 50 millones. El traspaso de Luiz Felipe tendrá un coste deportivo porque no se puede reemplazar y nos quedamos con dos centrales para 30 partidos. Es un riesgo e irresponsabilidad deportiva para lograr el objetivo, ya que no creo que haya ninguna plantilla con dos centrales para ese número de encuentros, así que ojalá que no nos pase factura”.

¿Cuántos años tiene Claudio Bravo?

Claudio Bravo tiene 40 años. Nació el 13 de abril de 1983. El chileno jugará en el Betis hasta los 41 años previo a volver a analizar su futuro. Por ahora, no hay luces que con esa edad pueda volver a jugar en Colo Colo, por lo que esa opción aparece cada vez más lejana.

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis?

El Betis jugará este sábado 16 de septiembre ante el Barcelona de Xavi Hernández. El partido se jugará a las 16:00 horas en Cataluña.