Gerson no le presta ropa a Jorge Sampaoli tras su salida de Flamengo: "Pasado es pasado"

Jorge Sampaoli ya es historia en el Flamengo. El ex técnico de Universidad de Chile y de la Roja terminó su vínculo con el Mengao y en la escuadra de Río se empiezan a olvidar del casildense, tras el triunfo ante el Bahía en la fecha sabatina.

Sin embargo, periodistas y adeptos del elenco carioca no pueden contener su curiosidad y, tras el duelo ganado por la mínima con gol de Pedro, la primera pregunta que surgió fue sobre… redoble de tambores: Jorge Sampaoli, precisamente.

El que salió a ponerle palabras a la salida del casildense fue Gerson, uno de los regalones del ex técnico, quien decidió que lo mejor era dar vuelta la página. “Ahora es una nueva etapa, tendremos un nuevo entrenador. Flamengo no puede detenerse. Agradecemos a Sampaoli y al cuerpo técnico, pero Flamengo no para, tiene que continuar”, señaló la estrella del Fla.

“Quién soy yo para decir por qué no funcionó Sampaoli en Flamengo. Esta es una nueva etapa. Tengo respeto, cariño y admiración por Sampaoli, por todo lo que hizo por mí. Pero ahora tengo que levantar la cabeza y seguir adelante. Tenemos que cambiar la mentalidad”, añadió Gerson, cerrando con un “pasado es pasado”.

Cabe recordar que Jorge Sampaoli fue cesado de sus funciones tras perder la Copa Brasil ante el Sao Paulo. El casildense se lleva otra millonada, tras su despido.

¿Con qué indemnización se fue Jorge Sampaoli de Flamengo?

Su salida del cuadro carioca le costó a esta institución poco más de US$1.8 millones, siendo el tercer equipo brasileño que le paga una alta suma de dinero al DT trasandino para que se vaya.

¿Dónde suena el casildense para dirigir?

Tras su bullada salida del Flamengo, el periodista Patricio De la Barra, de Radio Cooperativa, asegura que “lo interesante es que después de esta salida aparece el interés del Santos, que no tiene entrenador definido”.