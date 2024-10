“Es un momento difícil”: Danilo Díaz explica por qué Rodri ganó el Balón de Oro y no Vinícius Júnior

El Balón de Oro fue entregado este lunes 28 de octubre y Rodri fue elegido como el mejor futbolista de la temporada. El jugador del Manchester City superó a grandes figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Toni Kroos y Vinícius Junior entre otros.

El tema es que el brasileño del Real Madrid no se tomó nada de bien el segundo lugar y decidió no asistir a la ceremonia en París. Por lo mismo, Danilo Díaz explicó por qué decidió por el volante español y no por el astro del cuadro merengue.

“Lo que estaba en discusión este año fue la Eurocopa, Champions y Copa América. Eso se evalúa y eso pide France Football”, indicó de entrada en Radio ADN. “Analizar rendimientos individuales pero en el contexto de la temporada. El premio a Rodri fue por ser el jugador más regular de la temporada”, complementó el periodista nacional.

“Ya estamos en el epilogo de la carrera de Messi y es un momento difícil. Entre los 30 jugadores no hay unanimidad. Se acabó una generación del fútbol y ahora viene una camada nueva. El fútbol esta cambiando. En nuestro caso Alexis Sánchez ya está en lo último”, agregó Díaz.

¿Por quién votó Danilo Díaz?

El periodista chileno luego reveló cuales fueron sus tres preferencias al momento de sufragar. “Yo primer voté por Rodri. En segundo puse a Lautaro Martínez, pero terminó séptimo. Ahí me di cuenta que los europeos, africanos y asiáticos no miran la Copa América. Un goleador del fútbol italiano y de copa America no puede terminar séptimo. En el tercer lugar puse a Carvajal”, agregó.

Rodri finalmente se quedó con el trofeo del mejor jugador de la temporada.

Finalmente el tenor explicó que como mejor portero votó a Dibu Martínez y como mejor entrenador a Xavi Alonso.

¿Por qué no ganó Vinícius Junior el Balón de Oro?

Sobre la polémica del brasileño, Danilo Díaz detalló los motivos que dejaron fuera de carrera al jugador del Real Madrid y que finalmente impidió su consagración.

“Yo dejé fuera a Vinícius y Bellingham porque hicieron malos torneos continentales. Por ejemplo Vini perdió 17 pelotas contra Costa Rica y 14 contra Paraguay. Hay que recordar que la evaluación es de agosto a agosto”, sentenció.