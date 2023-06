Chile se prepara para este martes cerrar su ciclo de partidos de la Fecha FIFA ante Bolivia. Tras dos victorias contundentes, ante Cuba y República Dominicana, el equipo de todos viaja a Santa Cruz para enfrentarse a un elenco altiplánico que, contrario a la tradición, decidió no jugar en la altura de La Paz.

Pero en Bolivia no están conformes con el trabajo de Gustavo Costas. El DT argentino no ha convencido y sus quemantes declaraciones en torno a la realidad del fútbol boliviano de la semana pasada, solo ayudaron a caldear más los ánimos en la afición y también en la prensa.

Alfonso “Toto” Arévalo, el periodista más reconocido de Bolivia, miembro del programa Deporte Total, dio a RedGol un certero y crudo análisis de la realidad del fútbol altiplánico en la previa al duelo con Chile y explotó contra las declaraciones de Costas.

“La selección boliviana ha iniciado un camino que otros ya lo han recorrido. Son varios los kilómetros de ventaja de todas las selecciones de Sudamérica con respecto a Bolivia, que por ahora es la que menos chance tiene de pelear la clasificación”, destacó de entrada.

“En el partido con Ecuador, el técnico reveló lo que quiere: defenderse con 10 atrás y evitar que lo goleen y si saca un empate, mejor. Pero esa no es la fórmula para querer ser protagonista en las Eliminatorias”, reflexionó.

Además, señaló que “después de siete meses de haber firmado un contrato con la Federación Boliviana de Fútbol, siete meses muy bien pagados por lo demás, ha trabajado muy poquito. Recién Antes del partido con Ecuador, se dio cuenta que no tiene delanteros bolivianos, que no tiene centrales, que las canchas no son buenas”.

“Expuso una serie de argumentos que existen hace 20 años y que el los pudo haber referido al momento de firmar contrato”, agregó.

“Si pierde con Chile, la situación de Gustavo Costas se va a complicar. No ha convencido y su discurso es a destiempo. La falta de trabajo es la tónica de este momento, provocando el enojo de la gente, que cree que la selección está cada vez más lejos de pelear por un cupo al Mundial”, sentenció.

“En condiciones normales, debería ser victoria de Chile. En condiciones regulares, también. Un equipo que no tiene delanteros y no hace goles, empata o pierde. Eso es lo que ha expuesto Gustavo Costas, que parece que más le importaba el contrato y lo que iba a ganar, que el trabajo que vino a realizar. A los siete meses se dio cuenta del drama del fútbol boliviano, que lo sabíamos antes”, cerró.