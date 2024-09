La Canarinha no pasa por su mejor momento.

¿Dónde ver a Brasil vs Ecudor? Horario y transmisión de la 7° fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias tienen grandes duelos en la disputa de la 7° fecha. Uno de los más atractivos es el que protagoniza Brasil frente a Ecuador, donde los locales querrán imponer sus términos y demostrar que todavía hay “Joga Bonito”. Revisa la transmisión en TV y streaming.

La Canarinha hace rato que no lo pasa bien. Pese a que han hecho buenos procesos clasificatorios, no han podido dar que hablar donde les importa, en la Copa del Mundo. En la última Copa América quedaron eliminados en cuartos de final ante Uruguay, no siendo un buen inicio para el ciclo de Dorival Junior. Ahora tienen que ponerse las pilas en las Eliminatorias, donde ocupan el 6° lugar con solo 7 puntos y vienen de tres derrotas consecutivas.

¿Dónde ver a Brasil vs Ecuador?

El encuentro será transmitido en TV por Mega y Mega 2, mientras que en streaming estará disponible a través de la aplicación MegaGO. Revisa las señales de acuerdo al cableoperador:

Mega en cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

Mega 2

GTD: 839

Zapping: 25

DirecTV: 1155

VTR: 736

Claro: 519

¿A qué hora será el partido de las Eliminatorias?

El duelo entre Brasil y Ecuador será este viernes 6 de septiembre a las 21:00 horas, en el Estadio Couto Pereira de Curitiba, Brasil.

La Canarinha en peligro

Si no fuera por el aumento de los cupos de clasificación a la Copa del Mundo, Brasil estaría quedando fuera de la próxima cita planetaria. Eso grafica en parte el presente de la selección más importante a nivel fútbol y que preocupa bastante en el país de la samba.

Ecuador tendrá el inicio de la era de Sebastián Beccacece. El argentino reemplaza a Féliz Sánchez, quien nunca terminó de convencer. La Tricolor se ubica en el 5° lugar con 8 puntos.