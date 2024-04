River Plate superó con contundencia a Nacional de Uruguay y se alza como líder absoluto en el grupo H. El cuadro millonario suma seis unidades en dos partidos disputados y se perfila como candidato a pelear la Conmebol Libertadores.

Pero el duelo ante el Bolso también estuvo marcado por la polémica que protagonizó Paulo Díaz. Cuando el reloj marcaba el minuto 71, un balón en el área del Millonario terminó impactando en la mano del central chileno. Incluso el rebote impacta en la mano de su compañero Rodrigo Villagra.

Sin embargo, el árbitro chileno Cristián Garay no pitó penal. Para peor, fue al VAR y rectificó su cobro.

¿Penal de Díaz?

“Mano siempre en posición natural”, explicó de entrada al llegar a la cabina. “La segunda mano también en posición natural. Ambas manos en posición natural”, agregó el pito nacional por la polémica jugada.

Ante los reclamos de los jugadores uruguayos, Garay decidió explicar lo ocurrido. “No, es un rebote. Escúchame, es un rebote y le pega en la mano e iba saliendo. De compañero a compañero”, indica para intentar calmar los ánimos de los charrúas.

En esta ocasión la Conmebol le dio la razón al juez chileno y detalló que “en ambos casos se observa que las manos se encuentran en posición natural, no alejadas del cuerpo y no ampliando su volumen”. Ante esto se recalca que no constituye ninguna infracción.