Zinedine Zidane: "Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros"

El Real Madrid consiguió un nuevo triunfo con polémica en su lucha por el título de La Liga. El conjunto merengue se impuso por la cuenta mínima ante el Athletic Club gracias a un polémico penal que confirmó el VAR, una situación que terminó por cansar a Zinedine Zidane.

El cobro ha desatado una serie de críticas por la ayuda que estarían recibiendo los blancos en la recta final del torneo, donde luchan punto a punto con el Barcelona. Es por ello que el DT salió al paso de las declaraciones y disparó con todo.

"Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros", comenzó diciendo en conferencia de prensa. "Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo".

Zidane reconoció que no vio la jugada del penal, por lo que no puede decir nada contra el juez. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para alabar a Sergio Ramos. "Es un especialista. Se queda entrenando en los entrenamientos y es un plus para nosotros".

Sergio Ramos volvió a convertir desde el punto penal y está llevando al Real Madrid a un nuevo título de liga. Foto: Getty Images

Además, el francés aclaró que no se siente campeón aún. "Hasta que no está ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas aunque me preguntéis todos los días, porque tengo mucha experiencia ya en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles. Lo que sí digo que ganar siete partidos de siete es impresionante".

Finalmente defendió el nivel de sus dirigidos tras el parón por le coronavirus. "Jugamos cada tres días. Pero no creo que sea algo nuestro solo, creo que es algo de todos los equipos. Al final del partido se nota, hay mucha diferencia entre el inicio y el final".