Willian: "Mi etapa con el Chelsea está terminada, no hay ninguna negociación para renovar"

El delantero brasileño Willian se ha convertido en un ícono de la delantera del Chelsea en los últimos años. El ariete llegó en agosto de 2013 a los Blues y ha ganado una gran cantidad de títulos y anotado más de 50 goles.

Sin embargo, esta linda historia está a punto de acabar. En conversación con Expediente Futebol de Brasil, Willian afirmó que su ciclo "con el Chelsea está terminado".

"Todo el mundo sabe que mi contrato se acaba en unos meses y la renovación es difícil, porque el Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. O sea que esto está terminado. No hablamos más, no hay ninguna negociación", señaló el ex Corinthians.

Willian ganó la Europa League con el Chelsea en la temporada pasada

El vínculo del jugador con los Blues finaliza el 30 de junio de este año, y por lo expresado por el propio delantero, la renovación no estaría en los planes del club londinense.

Willian llegó al Chelsea en 2013 procedente del Anzhi de Rusia, en el que había recalado desde el Shakhtar Donetsk, su primer club en el fútbol europeo. Ha ganado en dos ocasiones la Premier (2015 y 2017) y en una la Europa League (2019).

Además, ha disputado 329 partidos y anotado 58 goles con la camiseta Blue.