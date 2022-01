Este martes 18 de enero Martín Lasarte sorprendió a los hinchas nacionales al hacer pública la nómina de 29 jugadores que tendrán la misión de defender la camiseta de la selección chilena en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 que se avecina.

El 27 de enero Chile recibirá a Argentina en Calama, mientras que el 1 de febrero viajará hasta La Paz para visitar a Bolivia, y a ambos partidos llegará con el claro objetivo de sacar seis puntos que le permitan empezar a soñar con una clasificación a la próxima cita mundialista.

Eso sí, en esta pasada hubieron varios nombres que se quedaron fuera, siendo el más importante de ellos Arturo Vidal, quien tendrá que cumplir con un duro castigo de tres fechas después de ser expulsado en el último partido ante Ecuador por una violenta patada en el rostro a Félix Torres.

Pero eso no es todo, ya que tampoco apareció en la gráfica el nombre del nuevo 10 del América: Diego Valdés. El volante fue anunciado como el fichaje estrella del club mexicano, y viene de dejar atrás hace pocos días una molestia muscular y pudo sumar sus primeros minutos con las Águilas.

Junto con eso también destaca la ausencia del central Enzo Roco, ya que tiene una sobrecarga en su aductor según el cuerpo médico del Elche, lo que le impidió terminar el último calentamiento de su equipo antes de medirse con el Villareal en la última fecha de La Liga.

Tampoco fue llamado por Machete el arquero Gabriel Arias, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda defendiendo el arco de Racing Club ante River Plate el año pasado, y probablemente su recuperación lo margine del resto del camino clasificatorio.

En delantera otro de los grandes ausentes es Felipe Mora, quien a pesar de gozar de un buen presente en el Portland Timbers de la Major League Soccer el último tiempo y no tener ninguna dolencia física, en esta pasada no fue considerado por el ex técnico de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Para finalizar aparece también Nicolás Díaz, ya que había sido llamado en varias oportunidades por Lasarte, pero al igual que Mora no está en el listad final, por lo que no podrá decir presente ante la Albiceleste y la Verde.