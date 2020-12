Manuel Pellegrini para en seco las críticas: “No estoy en Real Betis ni por dinero ni por hacer fama a mi carrera”

Un complicado momento está viviendo Manuel Pellegrini al mando del Real Betis, porque el equipo está atravesando una irregular campaña en la liga española: en las últimas nueve fechas registra solo dos triunfos y siete derrotas.

En ese sentido, todos los días surgen nuevos cuestionamientos al trabajo del técnico chileno, quien al ser consultado sobre el tema este viernes en la conferencia de prensa previa al encuentro ante Osasuna, expresó que:

“Los técnicos dependen de los resultados y mucho más de una decisión que no depende de mí. Ahora, si me pregunta si tengo algún temor, ninguno. Primero porque no estoy aquí en Betis ni por dinero ni por hacer fama a mi carrera. Vine a una institución que confió en mí, que yo confiaba en el proyecto que se estaba haciendo y en el plantel que hay. Quizás a todos nos gustarían cosas distintas, pero no es el momento de analizarlo”, comentó.

“Soy el primero en aceptar las críticas, en entender el puesto del técnico, pero también soy el más seguro en lo que hago, voy a continuar aquí en Betis llevando al equipo en la senda que creo que es la correcta para que esté con posibilidades de pelear competencias europeas”, agregó.

Al ser consultado sobre si tiene alguna solución para este mal momento, mencionó que “no todo es negativo, siempre hay cosas que rescatar. Es importante el análisis individual con cada uno de los jugadores. No hay que caer en estados anímicos negativos y que lleguen los fantasmas de temporadas anteriores. Hicimos buenos partidos a excepción de los dos últimos. Hay que tener tranquilidad, les pasa a todos los equipos. Cuando pasan tres veces suelen descender, cuando pasa sólo una vez hay tiempo de arreglar la temporada”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre lo difícil que fue llevar esta última semana, porque el equipo no ha podido ganar y acumula tres derrotas seguidas en España.

“Fue incómoda, no fueron los resultados que esperaba. Es parte de nuestra profesión, el fútbol es muy cambiante. Habrá que estar atentos y convencidos en el trabajo que uno hace para saber modificarlo o cómo continuar”, señaló.

Finalmente, sobre el partido ante Osasuna, sentenció que “es un rival con un juego muy directo, con muchos centros y que es muy fuerte en su casa. Pero insisto: la mejoría llega por mejorar lo que estamos haciendo nosotros en ataque y defensa. Hay que retomar la confianza”.

Recordemos que Real Betis marcha en el puesto 15 de la liga española, está a dos puntos de los puestos del descenso, como también, a tres unidades de alcanzar lugares de clasificación a tornes europeos.