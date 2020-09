Ex Manchester United hace trizas a Louis van Gaal: "Es una de las peores personas que he conocido, fue una m*erda"

Rafael da Silva fue uno de los buenos jugadores que pasó por el Manchester United en la última parte del ciclo de Sir Alex Ferguson. El brasileño, junto a su hermano gemelo Fábio, estuvieron juntos en los Reds Devils desde 2008 a 2013, donde consiguieron levantar en tres ocasiones la Premier League, además de una Copa de la Liga y tres Supercopas de Inglaterra.

Sin embargo, con la salida de Sir Alex y la llegada de nuevos entrenadores, Rafael fue perdiendo protagonismo y con el arribo de Louis van Gaal, su papel fue más que secundario en el United.

El entrenador holandés, quien tiene la fama de no llevarse bien con sudamericanos, cortó rápidamente al brasileño en el primer día de su mandato. Da Silva explicó en una entrevista que "hablo mal de algunas personas, como Van Gaal. No me gusta Van Gaal".

"El primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No me lo podía creer", aseguró el brasileño en cuñas recogidas por el Diario Sport.

Pese a la negativa del holandés, Rafael siguió en el United con la misión de ganarse un puesto en el equipo, pero no lo consiguió: "Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él. Fue tan, tan difícil. Es una de las peores personas con las que he trabajado. Fue una m*erda".

"No le importaba cómo era la gente, solo quería pensar en sí mismo. ‘Soy así, me respetas y haces lo que quiero’. Así habla él. Los jugadores se cansan de esto. No es necesario que hable todo el tiempo", cerró ofuscado el brasileño.

Luego de su salida del Manchester United, Rafael partió al Olympique de Lyon y actualmente defiende los colores del Estambul Başakşehir de Turquía.