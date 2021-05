Filman a jugador de la Premier League agrediendo a un transeúnte que se burló por el descenso de su equipo

El Sheffield United tuvo una temporada para el olvido en la Premier League. El equipo apodado "The Blades" sólo ha sumado 17 puntos en la competición, y está último con 28 derrotas acumuladas.

Con el descenso ya consumado, no es un buen momento para hacerle bromas a los jugadores del plantel, que la próxima temporada jugará en la Championship.

Sin embargo, un transeúnte de 21 años, llamado Elliot Wirght, se atrevió a tocarle la oreja al delantero Oliver MacBurnie, quien caminaba por las calles de Knaresborough, North Yorkshire.

Según el joven, se encontró con MacBurnie en la calle y le llamó la atención por una discusión que estaba teniendo con una mujer, para luego burlarse del descenso del Sheffield.

“Estábamos caminando y lo vi discutiendo con una chica. Estaba con dos de mis compañeros y él se estaba volviendo un poco agresivo y un poco ruidoso. Le dije que se relaje, que no puede ser peor que descender. Parecía estar bien al principio. Él estaba diciendo que guardemos nuestro teléfono. Y luego me golpeó. Me ha golpeado un par de veces y uno de mis compañeros lo arrastró lejos de mí”, dijo Wright al diario The Sun.

Tras la agresión, el futbolista escocés fue interrogado por la policía de North Yorkshire y quedó bajo custodia.

“Un hombre de 24 años de Knaresborough ha sido arrestado en relación con un incidente que involucró a otro hombre que fue agredido. La víctima de 21 años sufrió heridas en la cara durante el incidente, que ocurrió poco antes de las 8:30 pm del sábado 8 de mayo en High Street, Knaresborough. Se pide a cualquier persona que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía”, dijo un portavoz de la policía.

En esta temporada MacBurnie jugó 25 partidos y marcó un gol (frente al Leicester). Ahora se prepara para defender a Escocia en la Eurocopa.