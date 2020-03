Peter Crouch: "Conocí a Ronaldo sacando botellas de cerveza y un cenicero en la barriga"

El ex delantero inglés, Peter Crouch, habló con el Daily Mail y confesó cómo conoció a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol: Ronaldo Nazario.

El espigado ariete reveló que vio por primera vez al fenómeno en Ibiza y disfrutando de la vida: "Cuando conocí a Ronadlo estaba con botellas de cerveza y un cenicero balanceándose sobre su barriga. Cuando se le acababa la bebida su compañera le traía otra".

"Tener una foto con Ronaldo era una oportunidad que no podía desperdiciar. Me acerqué y él no me reconoció. No le dije nada. Me hice la foto y me fui sin decirle que los dos éramos futbolistas", agregó Peter.

Además, el inglés aseguró que hubiesen hecho una gran dupla junto al brasileño: "Mi mejor compañero de ataque sería Ronaldo. También con Bergkamp, pero con el brasileño jugar 90 minutos sería increíble".