Pablo Guede: "Mago Valdivia no se rompió, le dieron una patada. Seguramente lo tendré este fin de semana"

El DT de Monarcas Morelia de México, Pablo Guede, explicó el momento que vive Jorge Valdivia, baja hace algunas semanas por lesión. Perseguido por las dolencias, el ex entrenador de Colo Colo aseguró que el Mago “no se rompió”… Lo rompieron.

“Es verdad que tiene una rotura en el gemelo, pero producto de un golpe con los tacos. No es que se rompió o se desgarró. Lo sacaron de la cancha por una patada muy fuerte en el gemelo y el que entiende sabe que es un músculo muy complicado”, explicó Guede en Radio Agricultura.

Agregó que “por eso no está jugando el Mago ahora. Seguramente lo tendré para el fin de semana y está con todas las ganas e ilusión de jugar bárbaro”.

Por otro lado, el mismo Guede se encargó de postular a sus jugadores nacionales a la selección chilena. Junto a Valdivia, el Morelia tiene entre sus filas a Sebastián Vegas, Martín Rodríguez, Gonzalo Jara y Rodrigo Millar.

“¿Selección para los jugadores chilenos del Morelia? No me sorprendería para nada. El único al que se le pasó un poco la rueda es el Chino (Rodrigo Millar), pero es increíble cómo está. Me sorprende en el día a día porque es el que más corre. Pero de los demás no me sorprendería que estuvieran en la selección, porque están a un nivel competitivo muy alto”, expuso.

Sentenció que “la liga mexicana es muy competitiva, con jugadores de mucho nivel, de calidad técnica y muy rápidos. Acá hay que sacar lo mejor de cada futbolista porque si no, das vergüenza”.