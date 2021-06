"Pellegrini no se toca": la divertida pelea twittera del Real Betis con Netflix y Lupin

Manuel Pellegrini regresó a lo grande a España tras protagonizar una campaña histórica junto al Real Betis. El técnico chileno fue fundamental para el renacer de un equipo que lo pasó mal en los últimos años, pero que cerró la última temporada clasificando a la Europa League.

Pero mientras el ingeniero aprovecha la pausa por la Eurocopa, una de las compañías más famosas del mundo del streaming aprovechó su apellido para una publicidad. Este 11 de junio en Netflix se estrenó la segunda parte de la serie Lupin, algo de lo que sacaron provecho en Sevilla.

Uno de los afiches en las calles de España utilizaba el mensaje "Pellegrini, esta temporada voy por ti", algo que generó revuelo en redes sociales. Y si bien alude al personaje de nombre Hubert, la casualidad hizo que el club y sus jugadores saliera en defensa de Manuel.

"Oye Netflix, decidle a Assane que la próxima vez que se pase con el Betis se lleva tarjeta roja", ironizó Marc Batra. "Netflix, dile a Lupin que esta temporada nosotros también vamos a por ti", agregó Sergio Canales.

Pero eso no sería lo único, ya que más tarde el propio actor Omar Sy tuvo que salir a aclarar la situación en un divertido video. "Hola Sevilla. Me tengo que disculpar porque al parecer esta vez las técnicas de Lupin no han estado acertadas. Assane ha ido por el Pellegrini equivocado. Así que solo puedo decir… ¡Viva el Betis manquepiedra!".

Ante esto, la cuenta de Twitter de los verdiblancos reaccionó y aseguró que "Está claro que Assane tiene un plan. Que viva Lupin, pero Pellegrini no se toca".