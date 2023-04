El delantero argentino, Lionel Messi, podría volver al Barcelona, luego de dos años en el PSG. Eso sí, el campeón del mundo pidió una condición que no tiene que ver con dinero.

El campeón del mundo, Lionel Messi, ha dado pistas sobre su vuelta al Barcelona en los últimos días, con su contrato en el PSG a punto de expirar.

La Pulga fue visto en bicicleta por las calles de la ciudad la semana pasada, mientras sus hijos fueron inscritos para comenzar el año escolar en su antiguo colegio de Barcelona.

Según la prensa española la única condición que puso Messi para regresar al club catalán es que el presidente, Joan Laporta, se disculpe públicamente por dejarlo ir hace dos años.

Mateu Alemany, director deportivo azulgrana, fue consultado por la posible vuelta de Messi: “Le gusta mucho venir y estuvo unos días en Barcelona como acostumbra, pero no hubo contacto alguno con Messi”.

Asimismo, el Barcelona suma algunas complicaciones para traerlo de vuelta, pues debe cumplir con el Fair Play financiero.

Ya le consultaron al danés Andreas Christensen y el marfileño Franck Kessié por posibles bajas salariales, que permitan un cupo para Messi, pero recibieron un portazo de los jugadores.

En tanto, Javier Tebas, presidente de la Liga, señaló: "¿La vuelta de Messi? El Barça no es como el PSG, que tiene un grifo de gas y de dinero. Lo veo complicado. Todavía queda tiempo, pero tendrá que haber salida de jugadores, disminución de masa salarial. Tendrá que haber para poder inscribir a Messi. Y luego hay un dato que no sabemos, que es el salario de Messi".

Lo cierto es que Messi no continuará en Francia y no es el Barcelona, entonces será otro lugar, que podría ser Estados Unidos.

En los últimos partidos el rosarino ha sido pifiado y tras la derrota de este domingo ante el Lorient fue duramente criticado en la televisión francesa.

“A Messi no lo quiero ver más en el PSG. Él no quiere invertir en este club. Vi su declaración donde decía: ‘estoy bien, aclimatado’. Pero, ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? En los partidos que importan desaparece por completo. Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos de la Copa del Mundo”, dijo el ex jugador Jerome Rothen en RMC Sports.