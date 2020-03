Mauricio Pochettino y el coronavirus: "En Europa se manejaron irresponsablemente y tomaron tarde las decisiones"

Mientras todos los países del mundo toman medidas urgentes para combatir el coronavirus, hay conformidad sobre que en el Viejo Continente reaccionaron muy tarde.

Así lo ve el ex entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino. "Entiendo que en el fútbol entra en juego el apartado económico y es decisivo muchas veces, pero viendo todo lo que está pasando, creo que en Europa se manejaron irresponsablemente y tomaron tarde las decisiones", aseguró en conversación con Radio Del Plata.

El argentino además confesó que sigue en contacto con sus ex dirigidos. "Les intento hacer entender que no hay ninguna necesidad de tomar riesgos y que el fútbol pasa a un segundo plano pensando en la sanidad" , contó el estratega sub campeón de la Champions 2018.

Pochettino cuenta que conversó con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. "Él fue uno de los primeros infectados que se conocieron públicamente en el fútbol y hablamos de la irresponsabilidad de los dirigentes", cerró