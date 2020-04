Marcelo Díaz asegura que volverá a la U y dio la fecha exacta de su retiro del fútbol

Marcelo Díaz tiene todo claro su futuro, el cual dio a conocer a sus seguidores en su cuenta de Instagram, quienes tuvieron varias primicias.

Como es habitual en estos años, el Chelo tuvo que responder sobre su ausencia en la selección chilena, pero además habló de su regreso a Universidad de Chile, el club de sus amores.

Carepato reconoció que volverá sí o sí a la tienda que lo vio nacer, luego de su exitoso paso por Racing Club.

"Mi intención es volver a la U, retirarme ahí, como todos saben, pero eso lo decidirá las personas que estén a cargo. Uno puede tener muchas intenciones, pero no siempre se da todo en la vida", dijo con franqueza el mediocampista.

Pero eso no fue todo, porque Díaz tiene muy clara la edad que pretende tener cuando decida retirarse del fútbol.

"Me he propuesto jugar hasta los 38 años, porque ahora que tengo 33 me siento muy bien físicamente, ojalá que mis piernas me acompañen", afirmó.