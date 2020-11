Marcelo Bielsa y el polémico gol que le anularon al Leeds: "Derrota justa, no analizo al árbitro ni al VAR"

Marcelo Bielsa evitó polemizar tras la goleada sufrida con el Leeds United ante el Crystal Palace por 4-1, en el marco de la octava fecha de la Premier League. El entrenador argentino fue muy cauto en sus declaraciones post partido.

“Fue una derrota justa, pudo ser por más o menos goles. Los goles de ellos llegaron en momentos cuando más merecíamos nosotros marcar y eso nos dejó siempre lejos de poder entrar en el partido”, dijo el Loco tras el duelo.

El polémico gol anulado al Leeds por un inexistente fuera de juego de Patrick Bamford tampoco sacó de su sitio al DT: “las decisiones arbitrales no las analizo y las del VAR tampoco”, sostuvo.

El equipo del ex DT de la selección chilena viene de recibir ocho goles en contra en los últimos dos partidos. Bielsa se preocupa, pero advierte que la fecha FIFA no será un aliciente.

“¿Cómo no podría preocuparme? No es una cuestión ligada a entrenar más, aparte la fecha FIFA no otorga posibilidad de entrenar en conjunto, muchos de nuestros jugadores no estarán hasta tres días antes del partido”, sostuvo.

Tras el parón de selecciones, el Leeds United verá acción como local contra el Arsenal por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra.