Marcelo Bielsa y regreso al triunfo del Leeds: “Era una necesidad para nosotros, tuvimos carácter para luchar"

El Leeds United derrotó por 1-0 al Burnley y el equipo de Marcelo Bielsa deja atrás la goleada por 6-2 sufrida contra Manchester United en la fecha pasada de la Premier League. El Loco respira en medio de la irregularidad mostrada por su equipo en las últimas fechas y destaca un triunfo conseguido a base de mucho esfuerzo y trabajo.

“Fue muy difícil, el rival podría haber empatado el partido en el segundo tiempo. Fueron dos tiempos distintos, en el primero pudimos imponer nuestro juego, pero en el segundo tiempo, en los últimos minutos, nos constó neutralizar el estilo del rival”, dijo Marcelo Bielsa tras el duelo.

Agregó que “las pelotas largas al espacio eran una de las variantes posibles y también elaborar el juego por los costados. El primer tiempo se dio como queríamos jugar. En el segundo tiempo no pudimos evitar jugar como quería el rival. Si empataban el partido haría sido justo. Valoro el esfuerzo que hicimos para evitar el empate”.

“Sinceramente creo que ha habido una evolución en la forma que defendemos los balones detenidos y respecto al gol anulado no puedo comentar porque no tengo la idea clara de cómo fue la acción”, complementó en ex entrenador de la selección chilena.

Respecto a la reacción del Leeds con el triunfo en la mano tras el tropezón contra el United, el Loco sentenció que “era una necesidad para nosotros, lo interpreto como una expresión muy grande. Tuvimos carácter para luchar”.

El próximo desafío del Leeds United de Marcelo Bielsa será este martes 29 de diciembre como visita contra West Bromwich Albion por la fecha 16 de la Premier League.