Manuel Pellegrini sufre por la grave lesión de volante de Real Betis

Manuel Pellegrini tuvo este lunes una mala noticia, porque el entrenador chileno sufre por la baja confirmada de uno de sus jugadores de Real Betis por largo tiempo.

El volante Víctor Camarasa estará un largo tiempo fuera de las canchas, debido a que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, mientras realiza la pretemporada con el elenco de Sevilla.

"Me duele la rodilla, pero más no poder ayudar al Real Betis. Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses", publicó el propio jugador en su cuenta de Twitter.

Víctor Camarasa se lesionó de gravedad

"Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario. Ahora toca animar desde fuera y volver aún más fuerte", agregó el español.

Víctor Camarasa regresó esta temporada a Betis, club dueño de su pase desde 2017, y estuvo cedido en las últimas temporadas en Cardiff City, Crystal Palace y Alavés.

Seguro que pronto esta imagen será solo un mal recuerdo ❄��



¡Te esperamos, @vicama8! ��⚽ ¡A darle duro en la recuperación! ��️‍♂️ pic.twitter.com/jEZHZbS4FY — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) August 24, 2020