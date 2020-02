Manuel Pellegrini puede volver a un gigante y AC Milan lo sigue para su nuevo gran proyecto

⚫️CON GOL DE CR7 IGUALARON JUVENTUS Y MILÁN�� Con el duelo Zlatan vs Cristiano como atractivo, ambos equipos igualaron 1-1 por la semifinal ida de Copa Italia. El portugués marcó de penal en los últimos minutos��. ¿Qué tal?

