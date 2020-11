Manuel Pellegrini encuentra la definición perfecta de Diego Maradona: "Era una mezcla entre jugador e hincha"

La muerte de Diego Armando Maradona ha despertado reacciones en todo el mundo futbolístico y más allá. Y las reflexiones también alcanzaron al mejor entrenador chileno de la historia, Manuel Pellegrini.

El Ingeniero hizo un alto en la rueda de prensa del Real Betis, previo al encuentro de este lunes ante Éibar, para referirse específicamente al caso del Diego, con quien incluso completó entrenamientos cuando estaba al mando de Universidad Católica en 1994.

Según el entrenador del cuadro andaluz, la partida de Maradona "fue una muerte que afectó a todo el mundo del fútbol. Por lo que fue como jugador, no me quiero meter en otras cosas que no corresponden. Tenía una imagen que era una mezcla entre jugador e hincha".

La reflexión de Pellegrini pasa específicamente por su aporte al fútbol. "Seguramente está entre los dos o tres mejores de la historia, pero además tenía esa manera de entregarse por Argentina o Nápoles con una pasión de hincha", reconoció el estratega nacional.

Manuel Pellegrini entregó elogios para Diego Armando Maradona a días de su sorpresiva muerte. Foto: Getty Images

En esta condición radicaba la altísima valoración que tienen por él en todo el planeta, y especialmente de parte de los fanáticos. "Eso llegaba mucho al hincha, a veces equivocado o no, pero es justo lo que refleja", agregó Pellegrini.

Finalmente, el entrenador chileno aclaró que sus pensamientos están vinculados con la valoración deportiva del Diego. "No lo estoy analizando ni juzgando ni fuera del fútbol, pero su calidad es innegable y su pasión absolutamente indiscutible", sentenció el Ingeniero.

Manuel Pellegrini se refirió a Maradona en su dimensión deportiva y lamentó su muerte. Foto: Getty Images

Diego Armando Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre en Buenos Aires, víctima de un edema pulmonar que se agravó y terminó provocándole un paro cardiorrespiratorio.

Millones de hinchas de todo el mundo salieron a llorar la partida del jugador argentino, que fue campeón del mundo en 1986 y se levantó como bandera de lucha de los más desposeídos.