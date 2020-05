Lionel Messi se muestra ansioso por jugar otra vez: "Estoy deseando que vuelvan las competiciones"

En España todavía no hay claridad con el retorno al fútbol, pero al menos los equipos ya volvieron a entrenar, con Lionel Messi a la cabeza de FC Barcelona, quien espera que retorne pronto la actividad.

El zurdo conversó con Mundo Deportivo, donde dejó claro que desea que vuelvan las competiciones, aunque aclaró que se deben respetar los protocolos de higiene y seguridad.

"Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente", dijo el argentino.

Sobre el coronavirus el goleador histórico de los catalanes comentó que "el riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo".

"Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada", puntualizó.