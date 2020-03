Libro sobre la vida de Zinedine Zidane entrega detalles de su pésima relación con James Rodríguez y Gareth Bale

La revista Vanity Fair ha entregado la información respecto al próximo libro que será publicado sobre la vida y obra de Zinedine Zidane, campeón del mundo como jugador de la selección de Francia y multicampeón como entrenador del Real Madrid.

El periodista francés Frédéric Hermel estudió mucho tiempo a su compatriota y el libro promete pasajes cargados a la polémica, sobre todo en lo que dice relación con dos jugadores que han estado enfrentados toda la actual temporada con ZIdane: James Rodríguez y Gareth Bale.

Según el autor "Zidane no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos".

Vanity Fair además asegura que un trozo de libro contiene que la posición del DT del Real Madrid "es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane y dos víctimas de su apreciable intransigencia".