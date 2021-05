Marcelo Bielsa se despide de dos de sus figuras en el Leeds United: "Es un homenaje que se merecen totalmente"

Este domingo, la Premier League vive su última jornada con un partido muy especial para Marcelo Bielsa y el Leeds United. En su casa y con público, el equipo blanco dará el adiós a Pablo Hernández y Gaetano Berardi, dos de sus principales figuras en la última temporada.

Ambos jugadores acordaron no continuar en el equipo del loco y podrán despedirse en cancha de los hinchas, a quienes hicieron felices con el regreso a la elite del fútbol inglés. Pero en la previa del encuentro, el rosarino sacó la voz como pocas veces para hablar de ambos.

En conversación con el sitio oficial del Leeds, Bielsa tuvo emotivas palabras para despedirse de sus pupilos, con los que consiguió el histórico ascenso. "Han sido una referencia para el Leeds, para el equipo, para la plantilla, para la afición", lanzó.

Pablo Hernández y Gaetano Berardi dicen adiós al Leeds United este domingo. Foto: Getty Images

"Dos excelentes profesionales, grandes compañeros y futbolistas que han sido muy influyentes y decisivos", agregó el loco. "Sinceramente a lo largo de los tres años he tenido un gran respeto por la forma en que se desempeñan en su profesión y en cuanto al fútbol, también tienen mucha habilidad".

Bielsa dejó en evidencia su pena por perderlos a ambos, pero mostró su alegría por poder tener su despedida con hinchas. "Para el club, tenemos una gran tristeza de que ya no sean parte de la institución. Es un homenaje que se merecen totalmente, es por casualidad que puedan jugar ante la afición en el último partido de la temporada".

"No habría sido justo si no hubieran podido vivir ese momento", complementó antes de reconocer que los quería tener para lo que viene. "En el tema de Pablo y lo mismo en el tema de Berardi, me habría satisfecho si hubieran continuado en la plantilla que dirijo".

Fue ahí que Bielsa entró en detalle con cada uno, alabando sus habilidades. "Berardi es un jugador cuyas condiciones futbolísticas valoro mucho. Creo que es un jugador actual que todavía tiene años de fútbol por delante, por eso yo también lo hubiera valorado si se hubiera quedado".

Finalmente sobre Hernández aseguró que "Pablo al principio, era el extremo derecho de nuestro equipo. Después como centrocampista ofensivo, y es un jugador con una inteligencia futbolística muy, muy alta (...) Es un jugador que encuentra el balón con mucha facilidad, es un jugador que puede ver los movimientos del equipo y escoger el mejor pase y unos recursos técnicos que le permiten poder hacer esas cosas que imagina que ve".

Leeds United recibe este domingo desde las 11:00 horas de nuestro país al West Bromwich en Elland Road, un partido donde podrían asegurar hasta un torneo internacional si se dan otros resultados.