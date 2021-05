Claudio Bravo confiesa que pensó en el retiro: “Sin un contrato de dos años, mi carrera acababa en el Manchester City”

Claudio Bravo está viviendo un renacer futbolístico en el Real Betis de Manuel Pellegrini, pues todas las semanas suma elogios por sus buenas actuaciones y, a pesar de sufrir un par de lesiones, se ha convertido en pieza fundamental en la campaña que está viviendo el club verdiblanco: marchan en el séptimo lugar y están a solo un punto de alcanzar la clasificación a la UEFA Europa League.

En ese contexto, el arquero de la selección chilena conversó con el canal oficial Betis TV sobre su presente en el cuadro andaluz y sorprendió al confesar que si un club no le ofrecía un contrato de dos años, se hubiese retirado del fútbol tras terminar su contrato con el Manchester City.

“Mi idea es trabajar, disfrutar poco y seguir trabajando. Yo quiero terminar mi carrera bien, de la mejor manera posible. Si no hubiese tenido la oportunidad de dos años de contrato en un club, mi carrera se acababa en el Manchester City. La acababa y tranquilo, pero mover a mi familia para una temporada, imagínese ahora pagando las cosas para irme. Es complejo. Quiero volver a mis raíces cuando termine mi carrera de buena manera”, admitió.

Al ser consultado sobre el técnico chileno, expresó que “no existía nexo antes de venir acá. Conozco de sobra carrera hecha por Manuel en el extranjero, sobre todo llena de éxitos. Me lo cruzaba como rival. Era un saludo de 20 segundos, de desearnos mucho éxito y poco más. No lo hemos tenido en la selección tampoco. Siempre apareció el nombre pero no se ha dado. No tuve la fortuna de trabajar con él antes. Me lo encontré acá cuando me habló del proyecto que tenía en mente y ya sabemos de sobra la capacidad que tiene para trabajar con el grupo, sacar resultados que no se estaban dando y la manera de afrontar los partidos. Es muy valioso”.

El arquero está viviendo un gran momento en la liga española. (FOTO: Getty)

Y sobre la llamada de Pellegrini para fichar en el Betis, comentó que “yo aspiro a lo máximo. Satisfecho no quedo nunca. En parte sí me deja la tranquilidad de que la llamada de él era que el proyecto ese este, voy a aspirar esto, quiero que le equipo juegue de una manera distinta a la que se veía aquí, que salga a jugar todos los partidos para ganar, no para sufrir y con todos atrás. Quiero un equipo protagonista, que juegue de igual a igual con quien sea y que aspire a los puestos de arriba. Y es donde estamos hoy en día. Satisfecho estaré si al final de temporada logramos el objetivo y podría decir sí o no pero nos falta lograr lo que tenemos en mente”.

Su presente y las lesiones

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre su buena actualidad: “estoy contento, con la ilusión de ver cómo vamos a acabar la temporada. Creo que es lo que nos mantiene con esa sensación también positiva, de querer aspirar a grandes cosas y que el club no esté reflejado en resultados en la parte baja. Es lo que tenemos en mente desde el inicio de la temporada”.

Y las lesiones que sufrió al inicio de temporada, admitió que “me he llevado tirón de orejas, porque es parte del conocimiento de cada uno que debe tener. Llevaba ocho o nueve temporadas de dinámica distinta, de jugar domingo y miércoles, y me cambió aquí la dinámica. La semana es más larga, hay más carga en el entrenamiento y me tuve que ir adaptando cuando me tocó lesionarme un mes dos o tres veces. Eso nunca me había pasado en mi carrera. Es por la exigencia de cada uno. Me tocó en dos oportunidades, jugábamos visita y mi idea era ir a entrenar con normalidad al día siguiente con los compañeros, como en toda mi vida, pero lo tuve que hacer diferente. Ahora me lo tomo más tranquilo, y me adapto un poco a la edad. Me encantaría tener 25 años y no los tengo”.

Finalmente, sobre su filosofía deportiva, sentenció que “generalmente no disfruto mucho de esto, porque soy de conseguir algo, tirarlo a la basura y al día siguiente trabajar para conseguir lo siguiente. Yo salgo del vestuario y se me acaba el futbolista, me centro en mi familia y mi gente. Soy jugador en las instalaciones, en el estadio y todo queda ahí. Cuando hay cosas positivas es como un papel sucio que tiro a la basura y día siguiente me pongo a trabajar para que de nuevo lleguen cosas positivas. Mi carrera ha sido esa. Sé de la manera de llegar a conseguir cosas porque me ha funcionado siendo de esta manera, pero no he tenido tiempo para relajarme a sentarme a disfrutar de mi carrera, me siento con capacidad de jugar varios años más, pero ya llegará el tiempo para evaluar mi carrera. Ahora tengo que trabajar y seguir aportando. Es la idea que llevo haciendo desde que empecé".