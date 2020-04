Kevin de Bruyne está loco con el encierro y toma una drástica decisión: "Después de este confinamiento decidí alargar mi carrera"

El fútbol está detenido hace un tiempo por el coronavirus y no se sabe cuándo volverá la actividad, situación que le dio tiempo de analizar al volante belga de Manchester City, Kevin de Bruyne.

El ex Chelsea está desesperado en su casa, donde está haciendo cuarentena, y lo único que quiere es volver a jugar, situación límite que lo llevó a tomar una decisión: "le dije a mi mujer que voy a jugar un poco más".

Luego el talentoso mediocampista agregó que "después de este confinamiento no puedo quedarme más en casa. Le he dicho que voy a jugar dos años más. Es momento de jugar al fútbol, lo echo de menos y es difícil, pero ahora no es lo importante, el fútbol no es lo importante. La gente tiene que estar segura".

De Bruyne habló de su situación personal con el COVID-19, señalando que sus hijos estuvieron enfermos, pero no del virus, aunque eso ya pasó.

"Fueron ocho o nueve días, pero ahora estamos mejor afortunadamente, porque nunca sabes lo que va a pasar", cerró.