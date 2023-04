Junta de la UEFA pide que no se sancione mano si el balón es desviado previamente en el cuerpo

Este lunes El Consejo de la UEFA celebró una reunión en Casa del Fútbol Europeo de Nyon en la que se reflexionó sobre las reglas del juego y otros asuntos del arbitraje.

La Junta se mostró satisfecha con el nivel actual de los referees en las competencias internacionales de clubes y concluyó que los árbitros deberían tener el mismo enfoque en los torneos nacionales europeos.

Eso sí, elaboraron algunas recomendaciones, especialmente en cuanto a las infraciones por tocar el balón con la mano, pues consideran que no son claras.

En un documento público señalaron: "En sus directrices para la próxima temporada, la Junta recomienda que la UEFA aclare que no se debe señalar una infracción de mano a un jugador si el balón se desvía previamente de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no va hacia la portería".

"La Junta recomienda que no todos los balones de mano conduzcan automáticamente a una amonestación después de cada tiro a puerta, como lo prevén las pautas actuales", añade.

En otro ámbito, indican: "La Junta anima a los árbitros a ser más resolutivos a la hora de amonestar a los jugadores que muestren un comportamiento antideportivo, especialmente cuando intenten engañar al árbitro fingiendo una lesión o fingiendo haber recibido una falta".

"La UEFA debería lanzar una iniciativa ante la IFAB para la modificación de la Ley 12, que prevé que un jugador debe ser expulsado por negar al equipo contrario un gol o una oportunidad manifiesta de gol por una infracción de mano. La Junta cree que los jugadores deben ser expulsados solo si tocan la pelota deliberada e intencionalmente con la mano o el brazo. En caso de otras infracciones de balonmano, los jugadores solo deben ser amonestados", finalizan.

A la reunión asistieron personalidades del fútbol como Éric Abidal, Rafael Benítez, Fabio Capello, Petr Čech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto Martínez, Predrag Mijatović, Gareth Southgate, Patrick Vieira , Rudi Völler, Javier Zanetti y Zinedine Zidane.

Tras el encuentro, Maldini dijo: “El Football Board es una excelente iniciativa de la UEFA, que garantiza que la voz del campo se escuche a nivel institucional. Fue genial ver muchas caras conocidas y experiencias reunidas bajo el mismo techo, discutiendo abiertamente los temas más críticos del fútbol. La mayoría de nosotros éramos oponentes en el campo de juego, pero ahora estamos aquí juntos para ayudar y proteger lo que es más preciado para nosotros: el juego en sí. Espero con ansias nuestra próxima reunión”.

Por su parte, Boban comentó: “Tener mentes futbolísticas tan hermosas alrededor de la misma mesa demostró ser no solo deseable sino necesario. Fue un verdadero honor ser parte de una discusión tan abierta y genuina, y estoy seguro de que hemos encontrado soluciones razonables para superar algunos obstáculos que impactan negativamente en lo que sucede en el campo de juego. Puede sonar a banalidad, pero los errores ocurren, y no debemos estigmatizarlos, influidos por la camiseta que llevamos. La regla del balonmano, por ejemplo, siempre será discutida, pero podemos hacerla más consistente y alineada con la verdadera naturaleza del juego”.