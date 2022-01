"No es ninguna vergüenza": Fábio Coentrão alzó la voz sobre su rotundo cambio de vida tras dejar el fútbol para dedicarse a la pesca

El nombre de Fábio Coentrão no destaca precisamente como el de uno de los mejores jugadores de la historia, pero de igual manera consiguió tremendos logros en su carrera, donde jugó mayoritariamente en Portugal, pero también en Francia y España, siendo este último país donde más logros cosechó con la camiseta del Real Madrid.

El retirado lateral izquierdo portugués de 33 años llegó al cuadro Merengue en 2011 y ahí ganó dos Champions League, dos Copa de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, tres Mundial de Clubes y dos Supercopa de Europa, pero hoy dio un tremendo giro a su vida para dedicarse a la pesca.

Y es que el defensor quedó libre en julio de 2021 tras un paso por el Río Ave FC de su país y tras eso decidió colgar los botines para dedicar su vida a la pasión que le heredó su padre: el mar y la pesca. Así lo confesó en conversación con el medio luso Empower Brand Channel.

"La vida en el mar no es ninguna vergüenza, como mucha gente piensa. Es un trabajo como otro cualquiera. No solo eso. El mar es precioso y lo necesitamos, tiene que haber gente trabajando aquí y la profesión debe ser respetada como cualquier otra", confesó.

Así, el ex futbolista pasó de compartir camarín con Cristiano Ronaldo a tener tres flotas y darle trabajo a 45 personas, por lo que también tuvo palabras muy alentadoras para aquellas personas que, al igual que él, comparten el amor incondicional por la actividad marítima.

"La gente que ama el mar y que quiere vivir la experiencia del mar necesita seguir su voluntad, su sueño. Es un trabajo también para las nuevas generaciones. Por supuesto, sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección en mi vida. Y mi felicidad es esta embarcación y esta es la vida que quiero llevar", explicó Coentrão.

Cabe destacar que el ex defensor portugués no solo fue parte del Real Madrid, donde levantó once copas, sino que también defendió otras grandes instituciones de Europa, donde destacan el Zaragoza, Sporting de Lisboa y Mónaco. Mientras que en el ámbito internacional también fue seleccionado de su país.