Inter de Milan vs Sassuolo | Horario, cómo y dónde ver en vivo a los nerazzurros por el duelo pendiente de la 28° fecha de la Serie A

Este miércoles el Inter de Milán se pondrá al día en la Serie A cuando reciba al Sassuolo en un duelo pendiente de la 28° fecha del Calcio italiano. Los nerazzurros son actualmente los exclusivos punteros del torneo italiano con ocho puntos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor y esta ventaja podría aumentar aún más.

El Inter acumula el sorpréndete registro de trece partidos sin perder en el torneo local, acumulando once triunfos y dos empates, esto le ha permitido llegar a los 68 puntos con una diferencia de gol de +40. El elenco nerazzurro viene de vencer en la 29° jornada al Bologna por la cuenta mínima tras anotación de Romelu Lukaku a los 31’ minutos.

Para este encuentro se espera que tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal puedan ser alternativa para el técnico Antonio Conte, mientras que el maravilla tiene la opción clara de ser titular en este encuentro por la tradicional rotación efectuada por el técnico italiano, el King ha tenido una increíble recuperación tras su operación a la rodilla y en menos de 30 días desde la intervención quirúrgica podría volver a las canchas.

Sassuolo por su parte, llega a este encuentro ubicándose momentáneamente en el 9° lugar de la tabla de posiciones con 40 unidades. El cuadro dirigido por el técnico Roberto De Zerbi viene con un irregular paso donde en los últimos cinco encuentros ha ganado una vez, empatado en dos ocasiones y perdido en otras dos oportunidades.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Sassuolo?



Inter de Milán vs Sassuolo se jugará el día miércoles 7 de abril a las 12:45 hora chilena.

Arturo Vidal podría regresar a las canchas tras su operación en la rodilla. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Sassuolo?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver el partido vía streaming?