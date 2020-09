Hincha loco: "Llevo un mes sin quimioterapia y mi mujer me dejó, pero la peor noticia es que Lio Messi se iba"

Lionel Messi regresó este lunes al Barcelona y se puso a disposición de Ronald Koeman por primera vez tras la frustrada partida de La Pulga, que tuvo en vilo a los hinchas azulgranas por varios días.

Los azulgranas no dejaron partir a Messi y el argentino tuvo que integrarse a los trabajos luego de ausentarse de los entrenamientos la semana pasada. Y los hinchas culés son los más felices.

En el frontis del complejo deportivo Joan Gamper se dejaron caer varios fanáticos para saludar a Messi en su regreso tras confirmarse su permanencia obligada. Es que si las relaciones con la directiva no son buenas, el cariño de los hinchas por Lio sigue siendo incondicional.

Y es un hincha del Barcelona el que da vuelta al mundo al asegurar que lo pasó pésimo con el posible éxodo de Lionel Messi, incluso peor que su lucha contra una leucemia y la separación de su mujer.

“Acabo de pasar una leucemia, llevo un mes sin quimioterapia, mi mujer me ha dejado y Messi se iba. ¿De las tres noticias cuál crees que era la peor? Que Messi se iba. Sí, no os estoy engañado, te lo juro por mi padre que está muerto”, dijo el fanático en un video recogido por TyC Sports.

Agrega que “mi mujer se fue, y yo contento… Messi se iba y me entró depresión. No tenía miedo porque nadie es imprescindible, el Barcelona seguiría ganando, pero no sería lo mismo. Me da rabia que esta junta directiva siga a cargo del club”.

A Messi le resta un año de contrato con el Barcelona y cumplirá esta temporada. Lo que pase después es un misterio en medio del quiebre de la relación entre el astro culé y el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.