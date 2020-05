¡Fenómeno! Ronaldo confiesa su secreto para "marcar unos 200 goles" con la zurda

En la discusión de los futbolistas más grandes de la historia siempre figura el nombre de Ronaldo Nazario, quien brilló en equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Inter de Milán, AC Milán, por nombrar algunos.

En ese contexto, el astro brasileño, en una conversación con el argentino Juan Sebastián Verón, le confesó su secreto de cómo pudo marcar tantos goles con su pierna menos hábil, su zurda.

“Cuando tenía 10 años miré una entrevista de Zico, gran ídolo de Flamengo y de la Selección. Él enseñaba cómo pegarle a la pelota con la izquierda en la pared y por varias horas. Esto me quedó en la cabeza durante mucho tiempo y estuve copiándole”, admitió.

“Yo tenía una zurda ciega, no me servía ni para subir el autobús. Esto me ayudó muchísimo, porque al final de 500 goles, 200 fueron de zurda. Tuve mucho éxito con eso, el sacrificio se empieza desde joven”, recalcó el retirado jugador.

Recordemos que Ronaldo sumó 21 títulos colectivos, destacando las dos Copas del Mundo (1994 y 2002), dos Copas América (1997 y 1999), dos ligas españolas (2002-03 y 2006-07), entre otros galardones, además de varias distinciones individuales como dos Balón de Oro (1997 y 2002).