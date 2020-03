Ex arquero de la Albiceleste: "Siempre recuerdo ver a Messi llorar como un niño por perder con Argentina"

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. La Pulga ha batido casi todos los récords que existen y deslumbra cada vez que le toca defender la camiseta del FC Barcelona.

Sin embargo, su gran pero es la selección argentina. Pese a que en un principio ganó un Mundial Sub 20 y el oro olímpico en Beijing 2008, nunca más pudo sumar títulos con su selección y lo peor es que siempre estuvo a un paso de la gloria.

El ex portero de la Albiceleste, Óscar Ustari, respaldó a la Pulga como capitán de su selección y aseguró haberlo visto llorar por su país: "Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él".

"Me acuerdo que en la Copa América del 2011, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado. No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto", cerró el golero en conversación con Súper Mitre Deportivo.